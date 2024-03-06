Армения превращается в инструмент западной забавы.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Армения может стать жертвой Запада, которую заманят, обманут.

"Отдельные политические деятели в Ереване воспринимают внезапно повысившееся внимание к республике со стороны ЕС либо как панацею, либо как какую-то приманку. Надо вглубь посмотреть. К сожалению, ряд политических деятелей в Армении даже не задумываются о том, что Армению превращают в очередной инструмент западной геополитики, западной забавы. Просто берут в расход. В ЕС рассматривают Армению как точку входа в регион", - сказала Захарова.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее сообщил, что принял решение, и в ближайшие дни, максимум в течение месяца, страна подаст заявку на то, чтобы стать кандидатом в члены ЕС.

Премьер-министр отметил, что "от России нет никаких надежд и ожиданий, а Запад может предоставить гарантии безопасности".

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