Президент Ирана обвинил Вашингтон

США пытались распространить иранофобию по всему региону с целью изолировать Тегеран, но потерпели неудачу. Такое мнение выразил президент исламской республики Эбрахим Раиси в опубликованном в среду интервью Национальной службе телевещания Алжира, которое он дал 2-3 марта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Раиси, "враги Ирана, особенно американцы", постоянно пытались "породить иранофобию и сблизить арабские исламские страны" с Израилем, но везде потерпели неудачу. "Они хотели изолировать нас, но Иран не стал изгоем. Сегодня страна представлена шире, чем когда бы то ни было, на площадках как регионального, межрегионального, так и международного уровня", - подчеркнул президент исламской республики. С другой стороны, указал он, предпринимались попытки "нормализовать отношения мусульманских стран с сионистским режимом, чтобы его обезопасить", но и здесь не было достигнуто никакого результата. Тем странам, которые все-таки выстроили в прошлом отношения с Израилем, "сейчас стыдно за эти действия даже перед своим народом", отметил Раиси.

Отвечая на вопрос об иранской ядерной программе, президент указал на то, что у европейцев и американцев "проблемой является сам Иран, а не [его] ядерная бомба". Они, считает Раиси, хотят получить возможность "оказывать давление на сильную независимую исламскую республику и ее собственную ядерную промышленность". "Мы неоднократно заявляли, что будем использовать атомную энергию лишь в мирных целях, и до сих пор не было обнаружено никаких отклонений от этого курса <...>. Международное агентство по атомной энергии осуществляет надзор за нашей атомной промышленностью и уже 15 раз сообщало, что атомная промышленность в Иране имеет мирный характер", - напомнил президент.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!