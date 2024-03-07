https://news.day.az/world/1642715.html В ЕС раздумывают о нестандартном методе доставки помощи в Газу
В ЕС раздумывают о нестандартном методе доставки помощи в Газу
Евросоюз изучает возможность сбросов гуманитарной помощи с воздуха в секторе Газа, хотя он и не имеет военно-транспортных самолетов, необходимых для выполнения этой задачи, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.
"Сброс гуманитарной помощи с самолетов, это, конечно, последнее средство, оно имеет серьезные недостатки, однако мы всерьез рассматриваем его. Проблема в том, что у нас нет необходимых для выполнения этой миссии транспортных самолетов, поэтому мы изучаем возможности взаимодействия с ООН и США", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре