Армения требует от РФ вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц

Армения направила России официальное письмо по поводу присутствия российских пограничников в столичном аэропорту Звартноц.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал журналистам секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

"Позиция властей в том, что службу в аэропорту должны нести армянские пограничные войска. У Армении есть для этого все возможности", - сказал он.

Отметим, что ранее глава пресс-службы МИД России Мария Захарова отметила, что Москва рассматривает заявления касательно вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц как очередной пример недружественного поведения Армении.

"Мы рассматриваем это как очередной пример недружественного поведения Еревана. Мы не получали от властей Армении никаких обращений на этот счет. Мы понимаем, история со Звартноцем проистекает из ранее имевших место инсинуаций вокруг россиянина Дмитрия Сетракова. Могу вас заверить, что никаких противоправных действий российскими представителями не совершалось: мы всегда уважаем национальное законодательство суверенных государств", - сказала она.

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