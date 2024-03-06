https://news.day.az/world/1642731.html Армен Григорян упрекнул ОДКБ
Армен Григорян упрекнул ОДКБ
Ереван устами секретаря Совбеза ответил Лаврову по поводу необходимости определиться в вопросе ОДКБ, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Так, Армен Григорян заявил журналистам, что Россия должна конкретизировать свою позицию как член ОДКБ, а заодно и упрекнул организацию в том, что она не признает границу Армении.
"Я бы сказал, что это Россия должна конкретизировать свою позицию по отношению к Армении, а не наоборот", - отметил Григорян.
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