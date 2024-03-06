Талибы признали, что США все еще контролируют воздушное пространство Афганистана

Воздушное пространство Афганистана все еще находится под контролем США. Американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) курсируют над территорией страны, заявил начальник Генштаба армии Афганистана, сформированной радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), Кари Фасихуддин Фитрат, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"БПЛА время от времени проводят патрулирование, и оно [воздушное пространство Афганистана] все еще контролируется американцами. Они [БПЛА] попадают на афганскую территорию со стороны одной из стран-соседей", - сказал он в интервью телеканалу TOLOnews.

Фитрат также отметил, что если Вооруженные силы Пакистана "попытаются применить силу" на афгано-пакистанской границе, которую в Кабуле считают "воображаемой линией", то талибы ответят зеркально. По словам главы Генштаба армии талибов, численность военнослужащих в составе МВД, Минобороны и разведывательного управления составляет 500 тыс. человек, личный состав армии - 172 тыс.

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа того же года радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока официально не признала ни одна страна.

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