Хуситы подтвердили удар по судну в Аденском заливе

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" подтвердили, что нанесли удары по судну True Confidence в Аденском заливе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением выступил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели операцию, в ходе которой атаковали американское судно True Confidence в Аденском заливе", - сообщил Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah. По его словам, при нападении применялись несколько противокорабельных ракет.

По утверждению Сариа, удары были точными, в результате на судне возник пожар.

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