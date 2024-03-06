Финляндия намерена направить военных в регион Красного моря

Власти Финляндии в ближайшее время примут решение направить военных в регион Красного моря для обеспечения безопасности судоходства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщает общественный вещатель Yle.

Уточняется, что это будет одно из первых решений президента Финляндии Александера Стубба, который приступил к работе 1 марта.

Число направляемых военных будет менее 10, говорится в сообщении. Ранее об отправке военных в этот регион заявила Швеция, отмечает Yle.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.

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