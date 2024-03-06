В ООН рассказали о сложной ситуации в Рафахе

Все больше людей, находящихся в Рафахе, начинают уходить из города из-за опасений, что Израиль вскоре может начать там военную операцию, некоторые из них уходят на север сектора Газа.

Об этом сообщил на брифинге для журналистов постоянный координатор ООН на оккупированной палестинской территории Джейми Макголдрик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Люди начали покидать Рафах, <...> они боятся, что может произойти военное вторжение, - сказал Макголдрик. - Нет никаких простых решений в плане того, куда люди могли бы пойти, и, очевидно, мы сейчас испытываем трудности с удовлетворением потребностей населения".

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