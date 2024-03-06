Мэр Парижа Анн Идальго обвиняется в коррупции

Французская полиция провела рейд в мэрии в рамках расследования, начатого против мэра Парижа Анны Идальго по обвинению в коррупции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Le Figaro, в ходе расследования, начатого Национальной финансовой прокуратурой (PNF) против мэра Парижа Анны Идальго по обвинению в коррупции в ноябре 2023 года, в мэрии Парижа, известной как Hotel de Ville, прошел обыск.

Причиной для обыска стала "рабочая поездка" градоначальника в Полинезию в ноябре 2023 года. Тогда мы писали о том, что поездка обошлась парижской казне в 59.500 Евро, из которых около 41 тысячи евро было израсходовано на транспортные расходы, а 18.500 евро было потрачено на "проживание и питание".

Мэра Парижа обвиняют в том, что она "воспользовался этим, чтобы навестить свою дочь, которая живет на острове недалеко от Таити". Ее сопровождали два депутата, а также ее супруг, подчеркивается в жалобе. "Сразу возникает вопрос, кто оплатил поездку".

Отметим, что во время отсутствия мэра в Париже, было опубликовано видео, на котором запечатлили Идальго на улицах столицы. Это видео значительно подпортило имидж градоначальника, так как в этот момент она находилась за тысячи километров от своего города.

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