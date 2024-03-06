Иран объяснил конфискацию американской нефти с задержанного танкера

Власти Ирана объявили, что задержали американский танкер Advantage Sweet из-за жалобы нескольких иранских граждан на редкую болезнь - буллезный эпидермолиз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили иранские СМИ.

Дело в том, что из-за американских санкций, жители Ирана не могут приобрести производящееся в Швеции лекарство. Из-за этого редкого генетического заболевания люди страдают от крайней уязвимости кожи - даже небольшое прикосновение может вызвать травму.

Жители обратились в суд, который постановил в качестве ответной меры конфисковать американский танкер Advantage Sweet.

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