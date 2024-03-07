США и Великобритания нанесли удары по аэропорту Эль-Ходейды в Йемене
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Вооруженные силы Соединенных Штатов и Великобритании нанесли два удара по аэропорту города Эль-Ходейда - административного центра одноименной провинции, контролируемой хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Masirah.

Информация о последствиях атак не приводится. 

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