https://news.day.az/world/1642794.html Трамп пригласил Байдена на дебаты
Трамп пригласил Байдена на дебаты
Бывший президент США Дональд Трамп пригласил нынешнего американского лидера Джо Байдена на дебаты, передает Day.Az.
"Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые так важны для Америки и американского народа. Поэтому я требую дебаты. В любое время, в любом месте", - написал он на своей странице в социальной сети Trurh Social.
Выборы президента США запланированы на ноябрь. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет баллотироваться на повторный срок. Трамп объявил о своем вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.
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