ХАМАС не видит смысла в продолжении переговоров по Газе

Член политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан считает, что нет смысла продолжать переговоры о прекращении огня в секторе Газа, которые в конечном итоге не достигают цели, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Если нет четких ответов, мы не можем продолжать ходить по кругу", - заявил он в интервью панарабскому спутниковому телеканалу "Аль-Маядин".

По его словам, ХАМАС реалистично смотрел на подготовленный ранее в Париже проект соглашения о прекращении огня в Газе, добавив, что "с первого дня было ясно, что все, чего хотели американцы и израильтяне, - это временное перемирие, в то время как они отказались прекратить военные действия навсегда".

Хамдан подчеркнул, что Израиль хочет достичь лишь временного перемирия для того, чтобы "перевести дух и усугубить гуманитарный кризис" в палестинском анклаве.

При этом Вашингтон обеспокоен тем, что его обвиняют "в сокрытии преступлений израильской оккупации", США и Израиль маневрируют и пытаются выиграть немного времени, добавил представитель ХАМАС.

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