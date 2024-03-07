Глава МИД КНР назвал "красную линию" для Пекина

Красная линия Китая по тайваньскому вопросу максимально ясна, Пекин не позволит острову отделиться от КНР. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции на полях второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша политика очень ясна - продолжать стремиться к перспективе мирного воссоединения с величайшей искренностью, и наша красная линия также предельно ясна - мы никогда не позволим Тайваню отделиться от родины", - сказал Ван И. Он добавил, что безопасность в Тайваньском проливе продиктована соблюдением принципа "одного Китая".

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