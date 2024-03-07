Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены на свою нефть для азиатских стран на апрель после продления ОПЕК+ ограничений на добычу нефти.

Как передает об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании, передает Day.Az.

По его информации, минимальная цена на нефть марки Arab Light была повышена на $0,2 за баррель и будет на $1,7 выше стоимости бенчмарка Oman/Dubai. Агентство указывает, что эта цена на нефть оказалась выше рыночных ожиданий.

Отмечается, что Саудовская Аравия приняла решение о приостановке расширения производственных мощностей до 13 млн б/с и планирует придерживаться нынешних показателей в 12 млн б/с.

3 марта стало известно, что несколько стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о продлении на второй квартал 2024 года мер по дополнительному добровольному сокращению добычи нефти, которые были изначально рассчитаны на первый квартал.

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