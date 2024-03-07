https://news.day.az/world/1642833.html Палата представителей США одобрила частичное финансирование правительства
Палата представителей США одобрила частичное финансирование правительства
Палата представителей США большинством голосов приняла законопроект о частичном финансировании правительства страны в размере $460 млрд. Об этом свидетельствуют итоги голосования, опубликованные на официальном сайте палаты представителей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Законопроект поддержали 339 конгрессменов, против выступили 85.
Для исключения шатдауна финансирование оставшихся шести ведомств, включая Пентагон, необходимо согласовать до 22 марта.
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