Байден захотел увеличить расходы Пентагона

Американская администрация намерена запросить у Конгресса повышение расходов на оборону в 2025 финансовом году на 1%, до $849,8 млрд. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, это на $10 млрд меньше, чем планировалось запросить изначально. Заключенная в прошлом году сделка о потолке госдолга вынудила Белый дом снизить запрашиваемую сумму. В следующем финансовом году предполагается сократить затраты на приобретение истребителей F-35 и атомных подводных лодок типа Virginia. Вместо 83 истребителей будут приобретены 70, что позволит сохранить около $1,6 млрд. Еще $2 млрд планируется сэкономить за счет строительства 6 вместо 7 подводных лодок,

На закупку систем вооружений Белый дом рассчитывает запросить $167,5 млрд вместо изначальных $175,3 млрд, на исследования и разработки - $143,2 млрд вместо $145 млрд.

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