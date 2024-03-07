Глава британского МИД пригрозил хуситам новыми бомбардировками

Великобритания требует от йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) прекратить атаки на торговые суда. Как заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон, Лондон в случае необходимости готов прибегнуть к новым силовым действиям для обеспечения навигации в Красном море, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы осуждаем безрассудные и неизбирательные атаки хуситов в отношении глобального судоходства и требуем прекратить их. Мы продолжим защищать свободу навигации и подтверждать свои слова действиями", - написал Кэмерон в X (ранее Twitter).

"Я с ужасом услышал о смерти членов международного экипажа торгового судна True Confidence в результате атаки хуситов в Красном море. Наши мысли с их семьями", - заявил Кэмерон.

Ранее хуситы сообщили, что нанесли удары по находящемуся в Аденском заливе судну True Confidence. Военный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа сказал, что "операция была проведена после того, как экипаж судна отклонил предупредительные сигналы". Посольство Великобритании в Сане сообщило, что два моряка погибли при атаке этого судна.

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