Ким Чен Ын дал указание ускорить "подготовку к войне"

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил место проведения учений и распорядился увеличить интенсивность усилий по повышению боеготовности военнослужащих. Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын посетил 6 марта крупную базу Корейской народной армии в западной части страны, предназначенную для оперативных учений, где осмотрел тренировочные сооружения и руководил практическими маневрами военных частей. Его встретили министр обороны КНДР Кан Сун Нам и начальник Генштаба Корейской народной армии Ли Ён Гиль.

"Чтобы сдерживать постоянную угрозу врагов подавляющей силой, последовательно срывать малейшие попытки развязывания войны и точно выполнять порученные важные задания в случае чрезвычайной ситуации, наша армия должна предъявлять к себе самые строгие требования и постоянно наращивать практические учения для быстрого повышения боевой подготовки в целях обеспечения полной готовности к войне в соответствии с изменениями и ее современными формами", - привело агентство слова Ким Чен Ына.

По данным ЦТАК, он подчеркнул, что вооруженные силы на всех уровнях должны начать новый бурный период в "ускорении подготовки к войне" в соответствии с нынешней ситуацией. Лидер КНДР также выразил удовлетворение тем, как проходили учения, и высоко оценил боевой дух солдат и офицеров. Ким Чен Ын обозначил задачи по наращиванию уровня интенсивности учений, чтобы обеспечить "победу в войне" в случае ее возникновения.

Агентство отметило, что тренировочный полигон позволяет проводить учения в приближенных к реальным условиях.

Напомним, 4 марта Республика Корея и США начали масштабные учения Freedom Shield.

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