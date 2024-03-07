Демографическая ситуация в Армении ухудшилась

В Армении в январе 2024 года рождаемость сократилась на 3,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, такие данные опубликованы статистическим комитетом Армении.

Так, в первом месяце родились 3 108 детей против 3 229 новорожденных в январе прошлого года.

Сократилось и количество браков - 1227 вместо прошлогодних 1312. За отчетный период увеличились разводы - 352 против 335 в январе 2023 г.

Также, по данным комитета, за отчетный период скончался 2 571 человек, что на 3% больше январского показателя 2023 г. Среди основных причин смертности указываются болезни системы кровообращения, новообразования и заболевания дыхательных органов.

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