Демографическая ситуация в Армении ухудшилась - ПОДРОБНОСТИ
В Армении в январе 2024 года рождаемость сократилась на 3,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, такие данные опубликованы статистическим комитетом Армении.
Так, в первом месяце родились 3 108 детей против 3 229 новорожденных в январе прошлого года.
Сократилось и количество браков - 1227 вместо прошлогодних 1312. За отчетный период увеличились разводы - 352 против 335 в январе 2023 г.
Также, по данным комитета, за отчетный период скончался 2 571 человек, что на 3% больше январского показателя 2023 г. Среди основных причин смертности указываются болезни системы кровообращения, новообразования и заболевания дыхательных органов.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре