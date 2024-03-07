Турция проведет операцию против курдов в Ираке

Турецкие военные намерены провести масштабную наземную военную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической) в Ираке.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает Hürriyet.

О намерении Турции "разгромить" РПК накануне также написала Yeni Şafak; по данным газеты, в рамках подготовки к операции Анкара активизировали дипломатические контакты с Ираком, Ираном, США и Россией. Власти Ирака в ходе переговоров "выразили недовольство террористической организацией РПК", писало издание.

По данным Hürriyet, военные действия будут идти в том же районе на севере Ирака, где в 2022 году прошла турецкая операция "Коготь-Замок" против РПК. Перед их началом Анкара достигла соглашения с Багдадом и Эрбилем, столицей Иракского Курдистана, ожидается, что на определенном этапе операции они окажут Анкаре военную поддержку. Турецкая сторона рассчитывает, что в результате от террористов получится закрыть все 378 км границы с Ираком, пишет издание.

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