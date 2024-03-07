Министр обороны Ирана грозит Армении последствиями

Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани на встрече с армянским коллегой в Тегеране заявил, что поиски безопасности за пределами региона будут иметь противоположный результат.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по словам генерала, архитектура безопасности должна формироваться в самом регионе, иначе он превратится в арену конфликта между сверхдержавами со всеми вытекающими отсюда последствиями и угрозами.

"Мы не должны допустить, чтобы регион превратился в поле конкуренции для иностранцев, что повлияет на безопасность и стабильность всех стран региона", - добавил министр, слова которого приводят иранские СМИ.

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