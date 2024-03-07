США сократят траты на F-35 и подлодки

Администрация президента США Джо Байдена запросит у конгресса увеличение оборонного бюджета на 1%, до $849,8 млрд, в 2025 финансовом году (начнется 1 октября).

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом изданию Bloomberg сообщили источники.

Это примерно на $10 млрд меньше, чем планировалось; агентство отмечает, что администрация ограничена прошлогодним соглашением с конгрессменами о повышении потолка госдолга. Оно подразумевало, что расходы на национальную безопасность в следующем финансовом году не будут превышать $895,2 млрд, на Пентагон приходится около 95% этой суммы.

По словам источников агентства, администрация потребует выделить $167,5 млрд на закупку систем вооружения и $143,2 млрд на исследования и разработки (вместо ожидавшихся $175,3 млрд и $145 млрд). Как пишет Bloomberg, в Белом доме хотят сократить число истребителей F-35, которые Пентагон собирается закупить у Lockheed Martin, с 83 до 70. Кроме того, по плану администрации в новом году ВМС США получат одну новую атомную подводную лодку класса "Вирджиния" вместо двух.

Эти расходы не включают в себя траты на ядерные разработки, которыми занимается Минэнерго США.

В Административно-бюджетном управлении и Пентагоне не стали комментировать данные Bloomberg.

Несмотря на планируемые сокращения, США по-прежнему являются лидерами по военным расходам, отмечает агентство. На втором месте находится Китай, который на этой неделе объявил о намерении увеличить оборонный бюджет на 7,2%, до рекордных 1,67 трлн юаней ($231 млрд).

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