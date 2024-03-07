https://news.day.az/world/1642924.html Мужчина попытался поджечь себя у здания правительства Армении - ВИДЕО
Мужчина попытался поджечь себя у здания правительства Армении - ВИДЕО
Возле здания Правительства Армении 7 марта произошел инцидент, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Гражданин АР облил себя жидкостью (предположительно бензином) и хотел поджечь. "Держитесь подальше, я всех взорву. Программа спасения всего мира у меня, я - энергетик всего мира. Программу Армения без армян реализует один человек, и это не Пашинян", - заявил он.
Полицейским удалось быстро обезвредить мужчину, они посадили его в машину и увезли.
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