Мужчина попытался поджечь себя у здания правительства Армении

Возле здания Правительства Армении 7 марта произошел инцидент, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Гражданин АР облил себя жидкостью (предположительно бензином) и хотел поджечь. "Держитесь подальше, я всех взорву. Программа спасения всего мира у меня, я - энергетик всего мира. Программу Армения без армян реализует один человек, и это не Пашинян", - заявил он.

Полицейским удалось быстро обезвредить мужчину, они посадили его в машину и увезли.

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