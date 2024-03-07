В Японии боятся за свою безопасность

Япония обеспокоена возможным влиянием на свою безопасность из-за укрепления сотрудничества между Россией и Китаем, в том числе в военной сфере. Об этом заявил на регулярной пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Военное сотрудничество между Китаем и Россией становится все более тесным. У нас есть серьезные опасения с точки зрения безопасности нашей страны и региона. Принимая во внимание эти тенденции, Япония продолжит пристально следить за развитием китайско-российских отношений", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявления главы МИД КНР Ван И на полях 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент) 14-го созыва.

Министр иностранных дел КНР в ходе пресс-конференции подчеркнул, что поддержание и развитие отношений Китая и России - это стратегический выбор, основанный на фундаментальных интересах народов двух стран.

Ван И также отметил, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, "поддерживают высокий уровень функционирования". По его словам, "двустороннее взаимное политическое доверие продолжает углубляться", "энтузиазм в отношении обменов между людьми растет".

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