Швеция инициировала встречу с Израилем по гуманитарной ситуации в секторе Газа

Правительство Швеции инициировало встречу с МИД Израиля по поводу необходимости срочно улучшить гуманитарный доступ в сектор Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

"Жизнь и здоровье детей в секторе Газа должны быть защищены. Швеция инициировала встречу с Министерством иностранных дел Израиля, несколькими государствами - членами ЕС и другими партнерами, чтобы сообщить о срочной необходимости улучшить гуманитарный доступ в сектор Газа", - написал он в Х.

В настоящее время Кристерссон находится в США, где Госдепартаменту будут представлены документы о вступлении Швеции в НАТО. Королевство может стать членом альянса уже в четверг.

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