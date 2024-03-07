Китай поставил под сомнение уверенность США в себе как крупной державы

Министр иностранных дел КНР Ван И усомнился в уверенности США в своих силах как крупной державы из-за постоянного беспокойства по поводу Китая. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции на полях второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если США всегда говорят одно [про Китай], а делают другое, то где же будет доверие к крупной державе? Если США начинают нервничать и беспокоиться всякий раз, когда слышат слово "Китай", в чем же заключается уверенность в себе крупной державы", - сказал Ван И.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!