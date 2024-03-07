Хуситы возложили на Вашингтон ответственность за их атаки на суда в Красном море

США несут ответственность за каждое нападение хуситов на суда в Красном море, так как именно Вашингтон способствовал эскалации конфликта в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом представитель мятежников сообщил в четверг агентству ЭФЭ.

"Мы не нападаем ни на какие суда, пока не предупредим их, чтобы они остановились, и есть те, кто подчиняется и отходит, а есть те, кто отказывается и подвергается нападению, и мы считаем США ответственными за все, что происходит в Красном море", - говорится в заявлении представителя движения.

Он добавил, что США "сделали выбор в пользу эскалации и расширения конфликта" между Израилем и ХАМАС, и это привело к тому, что хуситы начали обстреливать "израильские суда или те, которые направляются в порты оккупированной Палестины, с целью оказать давление на врага, чтобы он прекратил агрессию и блокаду Газы".

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