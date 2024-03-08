ВВС Южной Кореи провели учения по перехвату крылатых ракет

ВВС Республики Корея провели учения истребителей по перехвату крылатых ракет КНДР с использованием боевых ракет класса "воздух - воздух".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

К маневрам над водами Желтого моря привлекли более 10 самолетов, в том числе KF-16, FA-50, F-5. Помимо борьбы с двумя условными ракетами, южнокорейские летчики отработали удары по целям, имитирующим дальнобойную артиллерию противника, с помощью корректируемых бомб.

В четверг министр обороны Республики Корея Син Вон Сик посетил командование столичной обороны. "Относитесь с полной отдачей к реалистичности учений и тренировок, чтобы положить конец режиму Ким Чен Ына в случае, если противник вторгнется в Республику Корея", - сказал министр. Он повторил, что начавшиеся 4 марта учения США и Республики Корея Freedom Shield носят оборонительный характер и что КНДР может пойти на провокации во время их проведения.

Официальный представитель Министерства обороны КНДР назвал эти учения провокационными и сказал, что их нельзя считать оборонительными, поскольку Freedom Shield проводит "крупнейшее в мире ядерное государство в сговоре более чем с 10 сателлитами против одной страны".

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил 6 марта крупную базу Корейской народной армии в западной части страны, предназначенную для оперативных учений, где осмотрел тренировочные сооружения и руководил практическими маневрами военных частей. Он распорядился "ускорить подготовку к войне" - увеличить интенсивность боевой подготовки военных. С начала года КНДР испытала крылатые ракеты "Хвасаль-2" ("Стрела-2") и "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела - 3-31").

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