СМИ сообщили о результатах переговоров по Газе в Каире

Многосторонние консультации по урегулированию ситуации в секторе Газа завершились без достижения каких-либо договоренностей между палестинским движением ХАМАС и израильской стороной.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его информации, переговоры в Каире с участием посредников о возможном прекращении огня закончились без достижения соглашения.

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