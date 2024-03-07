https://news.day.az/world/1642971.html СМИ сообщили о результатах переговоров по Газе в Каире
СМИ сообщили о результатах переговоров по Газе в Каире
Многосторонние консультации по урегулированию ситуации в секторе Газа завершились без достижения каких-либо договоренностей между палестинским движением ХАМАС и израильской стороной.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
По его информации, переговоры в Каире с участием посредников о возможном прекращении огня закончились без достижения соглашения.
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