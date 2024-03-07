Мирзоян прогоняет российских пограничников

Армения может самостоятельно выполнять функции по охране границы в аэропорту "Звартноц" и необходимость в содействии РФ отпала, но мы благодарны за оказанную помощь.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, с таким заявлением выступил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"С самого начала присутствие российских пограничников было в качестве поддержки армянскому государству, до тех пор пока Армения будет в этом нуждаться. Сейчас появились институциональные возможности самостоятельно нести погранслужбу, и мы проинформировали российскую сторону", - сказал глава МИД Армении.

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