https://news.day.az/world/1642992.html На нефтеперерабатывающем заводе в Иране произошел взрыв
На нефтеперерабатывающем заводе в Иране произошел взрыв
Сегодня в полдень в провинции Ормузган на юге Ирана произошел взрыв на заводе, принадлежащем нефтеперерабатывающей компании Aftab.
Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью компании.
Взрыв был зафиксирован в одной из ремонтируемых печей завода.
В результате инцидента два работника завода получили травмы в результате падения с высоты.
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