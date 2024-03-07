На нефтеперерабатывающем заводе в Иране произошел взрыв

Сегодня в полдень в провинции Ормузган на юге Ирана произошел взрыв на заводе, принадлежащем нефтеперерабатывающей компании Aftab.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью компании.

Взрыв был зафиксирован в одной из ремонтируемых печей завода.

В результате инцидента два работника завода получили травмы в результате падения с высоты.

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