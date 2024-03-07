Армения хочет открыть границы с Турцией - Мирзоян
Между Турцией и Арменией достигнуты определенные договоренности относительно границы.
Об этом сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью турецкому агентству Anadolu, сообщает Day.Az.
Он отметил, что состоялся телефонный разговор между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Напомнив, что была достигнута договоренность об открытии сухопутной границы между Турцией и Арменией для проезда граждан третьих стран, посещающих две страны, Мирзоян отметил, что это будет действительно не только для граждан третьих стран, но и для владельцев дипломатических паспортов в Турции и Армении.
"Речь идет о восстановлении моста Шелкового пути. Также достигнуты определенные договоренности по строительству инфраструктуры и дорог в приграничных районах", - сказал он.
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