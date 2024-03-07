Кандидатуру фон дер Ляйен одобрили для переизбрания главой Еврокомиссии

Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), имеющая крупнейшую фракцию в Европарламенте, утвердила в ходе конгресса кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен, переизбирающейся на второй срок в должности председателя Еврокомиссии (ЕК), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным европейских СМИ, в ходе тайного голосования на съезде партии в Бухаресте фон дер Ляйен заручилась поддержкой 400 делегатов, 89 проголосовали против. Право голосовать было у 801 делегата ЕНП. Издание Euractiv поясняет, что большое число воздержавшихся показывает - одобрение кандидатуры фон дер Ляйен было "крайне ожидаемым".

Ранее в четверг в ходе выступления кандидат заявила, что будет прилагать усилия для мира, процветания и безопасности Европы.

Фон дер Ляйен была единственным кандидатом от ЕНП на выдвижение на пост главы ЕК. ЕНП - одна из крупнейших партий Европы, она включает в себя 49 коллективных членов, национальные партии из 27 стран.

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