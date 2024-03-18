Судану угрожает сильнейший голод в мире

Война в Судане станет причиной сильнейшего голода в мире, при этом более 25 миллионов человек пострадают из-за отсутствия продовольственной безопасности.

Как сообщает Day.Az, с таким предупреждением выступила Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП). Девять из десяти человек по всей стране сталкиваются с "чрезвычайным уровнем голода" и проживают в районах, в значительной степени недоступных из-за беспощадного насилия и вмешательства со стороны воюющих сторон, отмечает ВПП.

По данным ООН, война, которая также привела к крупнейшему в мире кризису, связанному с перемещением населения, привела к "острой нехватке продовольствия", которому подверглись 18 миллионов человек в Судане и еще миллионы в соседних Южном Судане и Чаде.

По словам исполнительного директора ВПП ООН Синди Маккейна, двадцать лет назад Дарфур столкнулся с крупнейшим в мире голодом, и мир сплотился в оказании помощи: "Но сегодня народ Судана забыт. На карту поставлены миллионы жизней, а также мир и стабильность всего региона".

Тысячи людей были убиты и восемь миллионов перемещены с тех пор, как в апреле 2023 года вспыхнули боевые действия между силами, лояльными двум конкурирующим генералам - командующему Вооруженными силами Судана Абделю Фаттаху аль-Бурхану и главе военизированных сил быстрого реагирования (RSF) генералу Мохамеду Хамдану Дагало.

Обе стороны обвиняются в убийствах мирных жителей, грабежах домов и этнических чистках, что приводит к обвинениям в преступлениях против человечности.

По данным ВПП, кризис усугубился после того, как программа была вынуждена прекратить свою деятельность по доставке помощи из Чада в западный регионе Судана - Дарфур, когда местные власти отозвали разрешение на трансграничные автоколонны.

По данным ВПП ООН, каждый пятый ребенок в транзитных центрах на главном пограничном переходе между Суданом и Южным Суданом страдает от недоедания.

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