Нидерланды начнут сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь для сектора Газа

Нидерланды намерены сбрасывать с воздуха продовольственную помощь для сектора Газа. С этой целью в Иорданию направлен военно-транспортный самолет С-130.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об сообщило Минобороны Нидерландов.

По данным ведомства, сброс гуманитарной помощи, организованный совместно с партнерами, будет осуществляться "в ближайшие дни". Объемы помощи не уточняются. Израиль уведомлен о проведении операции.

"Гуманитарная ситуация в секторе Газа в последние недели стала еще более тяжелой, - заметили в министерстве. - Поэтому Нидерланды продолжают работать с международными партнерами над предоставлением большего количества гуманитарной помощи населению".

При этом оборонное ведомство констатировало, что доставка помощи в Газу в больших объемах будет наиболее эффективна по суше, однако доступ через границы анклава крайне ограничен, поэтому и было принято решение о ее сбросе с воздуха.

Месяц назад Нидерланды вместе с Иорданией уже сбросили в сектор Газа помощь в виде товаров медицинского назначения для полевого госпиталя.

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