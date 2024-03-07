Валерий Залужный назначен послом Украины в Великобритании

Президент Украины Володимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего ВС страны Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. Как передает Day.Az, об этом сообщили в МИД Украины.

Сообщается, что министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман.

Отметим, что Залужный занимал должность главнокомандующего ВС Украины с 2021 года. 8 февраля он ушел в отставку.

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