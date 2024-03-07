https://news.day.az/world/1643077.html Валерий Залужный назначен послом Украины в Великобритании
Валерий Залужный назначен послом Украины в Великобритании
Президент Украины Володимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего ВС страны Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. Как передает Day.Az, об этом сообщили в МИД Украины.
Сообщается, что министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман.
Отметим, что Залужный занимал должность главнокомандующего ВС Украины с 2021 года. 8 февраля он ушел в отставку.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре