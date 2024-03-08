https://news.day.az/world/1643101.html Вашингтон не исключает дополнительные меры против хуситов
Вашингтон не исключает дополнительные меры против хуситов
Президент США Джо Байден предупредил, что при необходимости готов принять дополнительные меры против йеменских хуситов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"В прошлом я распорядился о нанесении ударов, чтобы подорвать военные возможности хуситов и защитить американские силы на Ближнем Востоке. (...) Я без колебаний буду готов, если потребуется, принять дальнейшие меры для защиты нашего народа и наших военных", - сказал он в ходе ежегодного обращения к американскому Конгрессу.
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