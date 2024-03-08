Стали известны подробности предстоящей встречи Эрдогана и Зеленского

Переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского пройдут в Стамбуле, после них планируется проведение совместной пресс-конференции.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в канцелярии турецкого лидера.

"Встреча президентов Эрдогана и Зеленского, как ожидается, пройдет в рабочем офисе президента Долмабахче в Стамбуле ориентировочно в 19:00. На данный момент после встречи планируется проведение пресс-конференции", - сказал собеседник агентства.

Канцелярия Эрдогана ранее сообщила, что в ходе визита Зеленского "будут подробно обсуждены ход продолжающейся войны между Украиной и Россией, последняя ситуация, касающаяся контактов по теме продолжения реализации соглашения о зерновом коридоре". Также должен состояться обмен мнениями относительно путей урегулирования конфликта в Украине и решений, которые могли бы привести "к прочному миру в регионе".

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