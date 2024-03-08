США поразили ракеты и беспилотники хуситов в Йемене

Американские военные в четверг поразили ракеты и беспилотники, принадлежавшие йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

"Центральное командование ВС США в период с 15:35 по 16:55 по времени Саны (16:35 по 17:55 по GMT) в целях самообороны нанесло удары по четырем противокорабельным крылатым ракетам и одному беспилотному летательному аппарату на территории Йемена, подконтрольной хуситам", - указывается в сообщении СЕНТКОМ, опубликованном в X. Кроме того, американские военнослужащие сбили три беспилотника хуситов, запущенных в направлении Аденского залива.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.

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