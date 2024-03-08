https://news.day.az/world/1643157.html Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
В турецкой туристической провинции Мугла, в районе Мармарис, произошло землетрясение магнитудой 4,4.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Очаг подземных толчков залегал на глубине 36 км.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
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