Землетрясение в Турции

В турецкой туристической провинции Мугла, в районе Мармарис, произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Очаг подземных толчков залегал на глубине 36 км.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

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