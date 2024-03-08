Трамп назвал позором для США послание Байдена

Полное злобы и ненависти послание президента США Джо Байдена "О положении страны" стало позором для страны. Такое мнение выразил в четверг бывший американский лидер Дональд Трамп, комментируя речь президента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Возможно, это наиболее злая, наименее сострадательная и самая плохая речь "О положении страны", с которой когда-либо выступали. Это был позор для нашей страны", - написал он на странице в социальной сети Truth Social.

Бывший американский лидер добавил, что послание Байдена было полно ненависти и способствовало поляризации американского общества. "Он едва упомянул иммиграцию и худшую ситуацию на границе в мировой истории. Он никогда не справится с иммиграцией, да он и не хочет этого. Он хочет, чтобы нашу страну заполонили мигранты. Преступность возрастет до невиданных уровней. Это уже происходит и очень быстро", - добавил Трамп.

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