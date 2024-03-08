Зеленский в Турции встретится с производителями оружия

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию, который пройдет в пятницу, планирует встретиться с представителями компаний, которые занимаются производством вооружений.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил офис главы государства.

"Отдельное внимание во время визита будет уделено совместным проектам в оборонно-промышленной сфере. Владимир Зеленский посетит верфи, на которых ведется строительство корветов для ВМС Украины, встретится с представителями турецких оборонных компаний", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале офиса президента.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!