США и Сербия обсудили приоритеты военного сотрудничества

Соединенные Штаты и Сербия рассмотрели приоритеты двустороннего военного сотрудничества на состоявшихся в Вашингтоне консультациях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны США Гэррон Гарн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Участники [встреч] обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, в том числе учения, подготовку, военные контакты, техническое сотрудничество, вклады в глобальную безопасность и давнее партнерство Сербии с Национальной гвардией штата Огайо", - отмечается в письменном заявлении представителя Пентагона.

По его свидетельству, Сербия также представила "идеи по региональному сотрудничеству на Западных Балканах". США подтвердили важность диалога под эгидой ЕС "как наилучшего пути обеспечения стабильности и безопасности на Западных Балканах", добавил Гарн.

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