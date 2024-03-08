Принц Гарри начал процесс примирения с отцом и братом

Принц Гарри начал процесс примирения с отцом Карлом III и братом, принцем Уильямом. Как передает Day.Az, об этом сообщает People.

"Отец и сын сделали маленькие шаги к исправлению своих испорченных отношений. Я уверен, что это было эмоционально истощающе для них обоих, но это был шаг в правильном направлении", - начал инсайдер издания.

Он также добавил, что принц Гарри хотел встретиться с братом Уильямом и в том числе, с его женой Кейт Миддлтон, но тот отказал.

"Было бы вполне логично навестить свою невестку, которая перенесла серьезную операцию, а также увидеться с племянницей и племянниками. Но дела обстоят ненормально. Это ужасно грустно. Все это связано с желанием Уильяма защитить институт монархии, который, по его мнению, Гарри нельзя доверять. Я не думаю, что Уильям когда-либо согласится на возвращение Гарри в семью, если тот не извинится", - добавил инсайдер.

В заключение он заявил, что принц Уильям болезненно воспринял выход мемуаров герцога Сассекского и документального фильма Netflix.

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