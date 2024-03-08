В Германии полиция задержала вооруженного мужчину в школе

Полиция ФРГ задержала вооруженного мужчину в здании школы, расположенной в Петерсхагене под Берлином. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет издание Welt.

Сообщается, что 22-летний молодой человек был вооружен ножом и пистолетом. Не исключено, что он готовил нападение на учеников. При задержании он оказал сопротивление. Издание сообщает, что сотрудники получили легкие ранения.

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