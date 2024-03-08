Глава минобороны ФРГ выступил за создание совета министров обороны Европы

Министр обороны Германии Борис Писториус выступил за создание совета глав оборонных ведомств Европы, а также поддержал идею о введении поста еврокомиссара по обороне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю, что оборона в Европе имеет большое значение. По этой причине в первую очередь нам нужен собственный совет министров обороны, чтобы наилучшим образом координировать наши национальные усилия", - заявил он на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Антти Хяккяненом в Финляндии. При этом глава оборонного ведомства ФРГ поддержал идею о создании поста еврокомиссара по вопросам обороны, при условии, что полномочия будут строго согласованы и действия такого еврокомиссара не будут идти вразрез с Еврокомиссией.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюхенской конференции по безопасности, заявила, что пост еврокомиссара по обороне должен впервые в истории Евросоюза (ЕС) появиться в ЕК следующего состава. В составе ЕК такого поста не существовало с момента создания ЕС.

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