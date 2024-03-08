ЕК объявила об открытии морского гуманитарного коридора с Кипра в Палестину

Еврокомиссия (ЕК) объявила об открытии морского гуманитарного коридора для поставок помощи в Палестину с Кипра, заявила ее глава Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы запускаем кипрский морской коридор для доставки помощи в Газу при поддержке США и Объединенных Арабских Эмиратов. Европа выделила гуманитарную помощь в €250 млн только в этом году, но ключевой вызов - это доставка этой помощи в Газу", - заявила она, выступая на пресс-конференции в ходе своего визита на Кипр, которую транслировала пресс-служба ЕК.

Глава Еврокомиссии не назвала сроков, но подчеркнула, что ЕС "будет продолжать работу над поставками помощи по другим маршрутам". По ее словам, ЕС уже организовал 41 авиарейс для налаживания сброса гуманитарных грузов с воздуха.

В свою очередь президент Кипра Никос Христодулидис заявил на пресс-конференции следующее: "То, что произошло на Ближнем Востоке, напрямую затрагивает нас, европейцев". "Это не региональный кризис, который носит ограниченный по масштабу характер. Распространение конфликта может иметь катастрофические последствия для региона и за его пределами", - подчеркнул он.

Кипрская инициатива

Кипр еще в прошлом году предложил свою территорию для переправки по Средиземному морю из других стран гуманитарной помощи для жителей Газы. Выступая 9 ноября в 2023 года на конференции в Париже, президент Никос Христодулидис объявил о подготовке "комплексного предложения по организации морского коридора для беспрепятственной, безопасной и регулируемой доставки с Кипра гуманитарной помощи в сектор Газа" по Средиземному морю. В этой связи в Ларнаке, где находятся морская и воздушная гавани республики, развернут логистический центр, способный принимать до 200 тыс. тонн гуманитарных грузов.

Администрация Христодулидиса считает, что в пользу кипрского плана "Амальтея" говорят три ключевых фактора: географическая близость островного государства к анклаву, наличие необходимой инфраструктуры для приема грузов и стратегические отношения с соседними странами. Израиль настаивает на своем участии в обеспечении контроля за поступлением гуманитарной помощи. Ожидается, что его специалисты будут проверять все грузы, отправляющиеся с Кипра в направлении Газы.

В администрации США в свою очередь сообщили о решении построить на территории анклава порт, который будет принимать гуманитарную помощь, доставляемую по морю через Кипр.

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