Армия Израиля заявила о новых авиаударах по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Истребители ВВС Израиля нанесли новые удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, целью этих ударов стали "военные командные центры" "Хезболлах" в окрестностях населенных пунктов Мансури и Бинт-Джбейль на юге Ливана.

Кроме того, армия сообщила, что днем ранее были нанесены удары по объектам "Хезболлах" в районе поселков Таллуса и Мадждаль-Зун. "Вслед за ударом по комплексу в районе Мадждаль-Зуна были зафиксированы вторичные детонации, это указывает на то, что внутри комплекса хранилось большое количество вооружений", - отмечается в сообщении.

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